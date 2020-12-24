نصاف بن علية تؤكد عدم وجود معطيات علمية دقيقة حول السلالة الجديدة لكورونا

أكّدت نصاف بن علية الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، اليوم 24 ديسمبر 2020، أنّه إلى حدّ الآن لم يتم رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا في تونس.

وأضافت بن علية في تصريح لموزاييك أنّه، منذ بداية الجائحة في تونس، تم اكتشاف أكثر من 40 سلالة للفيروس، لكنّهم يصنفون كسلالات عاديين وليسوا بحجم خطر السلالة الجديدة، مشيرة إلى وجود المئات من السلالات المكتشفة حول العالم.

ونبّهت نصاف بن علية من خطورة السلالة الجديدة، التي تم اكتشافها في لندن وجنوب أفريقيا، لأنّه تبيّن أنّها سريعة الانتشار، أكثر من بقية السلالات، وذلك بنسبة 70%.