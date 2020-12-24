قيس سعيّد لأهالي سيدي بوزيد: ” لقد انحرفوا بالثورة .. ولا خدموا ولا خلونا نخدموا”



أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 خلال زيارة أداها لمقبرتي منطقتي منزل بوزيان وفيض العكارمة أولاد مبروك التابعتين لولاية سيدي بوزيد انه “تم السطو والانحراف بمطالب الثورة” مشدداعلى وجوب عدم نسيان شهداءها ولا المطالب التي استشهدوا من أجلها.

وقال سعيّد في مقطع فيديو :” تم الانحراف بالثورة والسطو على مطالب الشعب ..تونس بها كل الثروات وكل القدرات وكل الامكانات لتحقيق مطالب شعبها ..الاموال موجودة ولكنها تظهر فقط خلال الانتخابات ..للاسف َمن وضع الدستور مكّن الحكومة من أغلب الصلاحيات ولكن عهدا اني سأتحمل المسؤولية كاملة وسأعمل بكل جهد على الاستجابة لمطالب الثورة …لا خدموا ولا خلّاونا نخدموا ..الفساد استشرى في كل مكان كأسراب الجراد”.

وأضاف :”تم الانحراف بالثورة وبمطالبها الحقيقية كالشغل والحرية والكرامة الوطنية …لا يجب نسيان شهداء الثورة ولا المطالب التي استشهدوا من أجلها “.