كوفيد-19: تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية و الدنمارك

اعلنت وزارة النقل واللوجستيك تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية و الدنمارك وذلك ابتداء من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 وإلى حين إشعار آخر

كما تقرر في ذات السياق عدم قبول الوافدين إلى تونس بالنسبة للمسافرين الذين أقاموا أو عبروا الدنمارك، وفق بلاغ صادر عن الوزارة

ويندرج هذا الاجراء في إطار متابعة تطور الوضعية الوبائية بالعالم وحرصا على التوقي من انتشار العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19

ويأتي هذا القرار اضافة الى الاجراء المعلن الاثنين الفارط بخصوص تعليق جميع الرّحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التّونسية وكلّ من المملكة المتّحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا

يذكر ان منظمة الصحة العالمية قد اعلنت بداية الاسبوع عن العثور على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي انتشرت في بريطانيا، لدى أشخاص في أستراليا وآيسلندا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى حالات في الدنمارك.