سليانة: إقرار إضراب عام بالجهة يوم 28 جانفي 2021

أقر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، مساء اليوم الخميس، الإضراب العام الجهوي بيوم واحد يوم 28 جانفي 2021، يتبع بإضراب عام بيومين ثم ثلاثة أيام سيتم تحديد تواريخها من قبل المكتب التنفيذي، “في حال عدم استجابة السلط لمطالب الجهة”، وذلك عقب اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد، حسب ماورد على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، أحمد الشافعي، في تصريح ل”وات”، إن “المشاغل التنموية بالجهة، وملف جرحى الرش، من أبرز مطالب الجهة”.

وكان الشافعي أكد في تصريح سابق ل”وات” أن “البطالة تفاقمت في الجهة لتصل إلى نسبة 20 بالمائة، فضلا عن افتقار الجهة لأهم المرافق الأساسية”.

يذكر أن أشغال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل انعقدت صباح اليوم الخميس، وخصصت للنظر في الوضع التنموي بالجهة، ومسألة التشغيل، بإشراف الأمين العام لاتحاد الشغل المكلف بالتكوين والتثقيف، محمد المسلمي.