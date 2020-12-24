توننداكس” يقفل معاملات حصة الخميس متطورا بنسبة 0.20 بالمائة”

اقفلت بورصة الاوراق المالية بتونس معاملات حصة الاربعاء، في المنطقة الخضراء، إذ تطور مؤشرها المرجعي “توننداكس”، بنسبة 20ر0 بالمائة في حدود النقطة 99ر6869 وسط حجم تداول ب3ر6 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وبخصوص أداء الأسهم تصدر سهم المعامل الآلية بالساحل قائمة الارتفاعات بعد ان حقق زيادة بنسبة 7ر5 بالمائة (920ر0 دينار) محققا حجم تداول بـ36 ألف دينار متبوعا بسهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 5ر5 بالمائة (850ر3 دينار) والذي سجل تراجعا في أدائه منذ بداية السنة بنسبة 7ر29 بالمائة

في المقابل سجل سهم التجاري للإيجار المالي اكبر الانخفاضات بنسبة 9ر2 بالمائة (310ر11 دينار) بحجم تداول ضعيف بلغ 2 الف دينار

وخسر سهم الشركة التونسية لاعادة التامين نسبة 2.3 بالمائة ليصل سعر التداول الى 7.600 دينار . وفقد سهم “دليس” القابضة ما قدره 1ر0 بالمائة لينهي الحصة في حدود 500ر14 د فيما حقق معاملات بقيمة 8ر0 مليون دينار