مدنين: تسجيل اعلى رقم من حيث عدد وفيات فيروس “كورونا” بوفاة 9 اشخاص خلال 24 ساعة

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية اعلى الارقام من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد، حيث بلغت 9 حالات وفاة، من بينها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، وسجلت معتمدية مدنين الشمالية 5 حالات وفاة، وتوزعت بقية الحالات بحالة واحدة في كل من جربة حومة السوق وسيدي مخلوف وبني خداش وبن قردان، وفق مدير الصحة الوقائية زيد العنز.

وبين العنز ل(وات) ان الجهة سجلت ايضا رقما مرتفعا في عدد الاصابات حيث بلغ 90 اصابة محلية جديدة بالفيروس، توزعت الى 30 اصابة لاول مرة بجرجيس، ثم بن قردان ب20 اصابة، وجربة حومة السوق ب17 اصابة، و7 اصابات في كل من ميدون ومدنين الشمالية، و5 اصابات بمدنين الجنوبية، و3 اصابات ببني خداش، واصابة واحدة بسيدي مخلوف، وشملت الاصابات 3 تلاميذ (ليرتفع عدد الاصابات في صفوفهم الى 136 اصابة)، في حين ارتفع مجموع الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 3049 اصابة.

وكشفت العينات التي وردت على الادارة الجهوية للصحة بمدنين بعدد 605 عينات، عن شفاء 76 مصابا من فيروس “كورونا”، من بينهم 25 حالة شفاء بجربة حومة السوق، و24 حالة شفاء ببن قردان، و8 حالات شفاء بكل من جرجيس ومدنين الجنوبية، و6 حالات شفاء بمدنين الشمالية، و5 حالات بميدون، وحالة شفاء باجيم، ليرتفع عدد حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة الى 2276 حالة شفاء