بداية من اليوم: أمطار رعديّة وثلوج بهذه المناطق

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي ان تونس ستشهد بداية من اخر نهار يوم الجمعة تقلبات جوية تتميز بتهاطل امطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

واوضح المعهد في نشرة متابعة للوضع الجوي نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” ان الوضع الجوي سيتسم بداية من آخر هذا اليوم والى غاية يوم الأحد 27 ديسمبر الجاري بتمركز كتل هوائية باردة قال انها ستساهم في تهاطل أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وانها ستشمل في ما بعد مناطق الوسط والجنوب.

واضاف ان الأمطار ستكون غزيرة بالشمال الغربي وان درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا بأغلب الجهات مبرزا ان الدرجات القصوى منها ستتراوح بين 8 و13 درجة داخل البلاد وانها ستكون في حدود 6 درجات بالمرتفعات لافتا الى انها ستنخفض يوم الأحد لتترواح بين درجتين تحت الصفر ودرجتين بالمناطق الغربية وبين 4 و7 درجات ببقية الجهات.

وأشار المعهد الى انه ينتظر تساقط الثلوج يوم السبت 26 ديسمبر الجاري بالمناطق الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر خاصا بالذكر ولايات جندوبة والكاف وسليانة والقصرين.