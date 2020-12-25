دراسة بريطانيّة تحذّر من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السلالة الجديدة من كورونا

حذّرت كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا، هي معدية بنسبة تتجاوز الـ56% مقارنة بالسلالة الأولى.

ودعت الكلية، في دراسة نشرتها يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2020، إلى ضرورة توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات.

وشددت الدراسة، على أن الإغلاق العام المفروض في بريطانيا من غير المرجح أن يحد من زيادة الإصابات “في حال لم تغلق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات أيضا”.

وأشارت الدراسة، إلى أن النوع المتحور من فيروس كورونا الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا الشهر الماضي من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.وأشارت إلى أنه من المرجح أن يؤدي أي تخفيف في الاجراءات المفروضة إلى “عودة كبيرة للفيروس”.

وأكّدت كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، في دراستها أنه “من الضروري المسارعة بشكل كبير إلى توزيع اللقاح كي يكون لدينا تأثير ملموس في كبح كوفيد-19 الفيروس”.