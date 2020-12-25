القبض على 04 أشخاص بباجة وحجز كمية من مخدر القنب الهندي

في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة ترويج المخدرات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت يوم 24 ديسمبر 2020 دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بباجة معززة بدوريات تابعة لمركزي الحرس الوطني بالطبابة ونفزة ومركز حرس المرور بنقزة من ضبط شاحنة خفيفة مستوى منطقة “القمارة” معتمدية نفزة على متنها 04 أشخاص وبتفتيش الوسيلة تم العثور على 08 صفائح من مخدر القنب الهندي “الزطلة” تزن حوالي 850 غراما.

وبمزيد التحري معهم، تبين وأن أحدهم يتحوز على كمية من المخدر المذكور في منزله وبعد استشارة النيابة العمومية تم مداهمة مقر سكناه وحجز 20 صفيحة من نفس المخدر ومبلغا ماليا قدره 2800 دينارا متأت من عائدات الترويج وقطع يشتبه في كونها أثرية.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم.