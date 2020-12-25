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العرافة البلغارية بابا فانغا تتوقع كوارث جديدة في 2021

2020/12/25 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

كشف تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أبرز توقعات العرافة البلغارية الكفيفة الشهيرة “بابا فانغا” للعام 2021 والتي تنبأت بمعاناة العالم للكثير من الكوارث في السنة المقبلة.

ولفتت العرافة التي مضى على وفاتها 24 عاما إلى “تنين قوي” سيستولي على الأرض، حيث فسّر كثيرون ذلك بالهيمنة المتزايدة للصين في العالم.

ومن أبرز توقعات بابا فانجا للعام 2021، والتي أعلنت عنها قبل وفاتها في العام 1996، توصل العالم إلى علاج لمرض السرطان، حيث قالت: “سيأتي اليوم الذي يربط فيه السرطان بسلاسل حديدية”.

و زعمت العرافة أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته في 2021 (وهو دونالد ترامب) سيعاني من الصمم ومن مرض خطير هذا العام، بينما سيتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمحاولة اغتيال، وستواجه أوروبا هجوما كيماويا يشنه متشددون عليها.

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