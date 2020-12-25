حكام مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترة الاولى لكرة القدم التي ستدور دون حضور الجمهور حسب البرنامج التالي

السبت 26 ديسمبر

في بنزت ملعب البصري

– النادي البنزرتي – مستقبل سليمان / الحكم ماهر الحرابي

-( ملعب لم يعين بعد) النادي الافريقي – اتحاد تطاوين / الحكم امير الوصيف

الاحد 27 ديسمبر

في بنقردان

اتحاد بنقردان – الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج علي

في باردو- ملعب الهادي النيفر

الملعب التونسي – مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيف

في حمام سوسة

النجم الساحلي – اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكي

في المتلوي

نجم المتلوي – شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعلي

وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي