تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية المنستير

سجّلت ولاية 3 وفيات جديدة بفيروس “كورونا”، و103 إصابات، مقابل 66 حالة تعافي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 174 وفاة، والإصابات إلى 7183 إصابة، ومجموع المتعافين من الفيروس إلى 5630 متعاف.

وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 23 إصابة بالمنستير، و18 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و15 إصابة بقصر هلال، و10 إصابات ببنبلة، و9 إصابات بالمكنين، و8 إصابات بطبلبة، و8 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بالبقالطة، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالوردانين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.

ويوجد حاليا بالجهة، 1379 حالة لاتزال حاملة لفيروس “كورونا”، منها 87 حالة مقيمة بمستشفيات ولاية المنستير، و4095 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، في الوقت الذي استكمل فيه مجموع 35 ألفا و47 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي والاجباري، منذ مارس الفارط.

ويقيم حاليا، 13 شخصا بالمركز الوطني لحاملي “الكوفيد 19” بالمنستير، و148 حالة بالمركز الجهوي لحاملي “الكوفيد 19” بالجهة، مقابل 16 حالة بالمستشفى الميداني الموجود بأحد نزل الجهة بالمنطقة السياحية.

ولاية تونس

سجلت ولاية تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفايات جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد ليصل العدد الجملي للمتوفين منذ فتح الحدود في 27 جوان المنقضي الى 518 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للإصابات بلغ 6908 إصابات مؤكدة منها 5507 حالة شفاء.

هذا وتقيم 243 حالة بين المستشفيات العمومية (160 حالة) والمصحات الخاصة (83 حالة)، ويواصل الحاملون للفيروس وعددهم 883 مصابا الخضوع لإجراء الحجر الصحي الذاتي .

ولاية الكاف

سجلت ولاية الكاف، اليوم الجمعة، 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 80 إصابة إضافية من جملة 178 عينة تحليل، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية انتشار جائحة إلى 3573 حالة إصابة منها 119 حالة وفاة و3259 حالة شفاء (نسبة تعافي تفوق 91 بالمائة).

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة و35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 8 حالات شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الجائحة الى 2342 إصابة مؤكدة من بينها 94 حالة وفاة و1761 حالة شفاء.

ولاية المهدية

ارتفع عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس “كورونا” المستجد بولاية المهدية، اليوم الجمعة، إلى 918 حالة، بعد تسجيل 70 إصابة جديدة (من جملة 235 عينة تحليل)، توزعت إلى 22 لكل من المهدية والجم و11 بالشابة و4 إصابات ببومرداس، فيما سجلت دائرتي الصحة بهبيرة وقصور الساف 3 إصابات بكل واحدة، مقابل إصابتين (02) بكل من شربان وسيدي علوان، وإصابة واحدة بملولش.

وباعتبار الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 3216 إصابة منها 85 حالة وفاة، و2213 حالة شفاء، وذلك بعد تعافي 32 مصابا، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، 28 مصابا، من بينهم 12 بقسم الانعاش، و13 بوحدة “كوفيد-19″، و3 بقسم الاستعجالي.

ولاية بنزرت

بلغ إجمالي عدد الإصابات في ولاية بنزرت حتى يوم امس الخميس 3727 إصابة، منها 3353 حالة شفاء، و229 حالة وفاة، وفق ما جاء في تقييم الوضع الوبائي بالجهة خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الجهوي للتنمية.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الجمعة 106 إصابات جديدة بفيروس Distributionكورونا” المستجد، و 137حالة شفاء و حالتي وفاة أمس الخميس بمنوبة المدينة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3154 إصابة منها 185حالة وفاة، 2604 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 366 حالة، منها 363 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .

ولاية باجة

سجّلت ولاية باجة حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” إلى جانب رصد و32 إصابة إضافية توزعت على مدينة باجة(15 حالة) ومعتمدية نفزة(9 حالات) ومجاز الباب(6 حالات) وتبرسق (2 حالتان)، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى2776 حالة منها 79 حالة وفاة و2413 حالة شفاء بنسبة تعافي تقدّر بـ87 بالمائة.

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال 24 ساعة الماضية 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت الى 11 صابة في تطاوين الجنوبية، و10 في تطاوين الشمالية، واصابتين في البئر الاحمر، واصابة واحدة في رمادة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ ابداية الجائحة إلى 1341 منها 97 حالة وفاة

ويخضع حاليا 204 مصابين للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، و17 مصابا للعلاج والمراقبة الطبية 8 منهم في قسم كوفيد-19 في المستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابان في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، و7 اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية