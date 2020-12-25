البورصة في أسبوع: توننداكس يتطور بنسبة 0.3 بالمائة

سجلت بورصة تونس للأوراق المالية نسقا تصاعديا خلال معاملات الأسبوع الممتد بين 21 ديسمبر و25 ديسمبر 2020 ليرتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.3 بالمائة في حدود النقطة 6868.24 .

وحسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”، شهد المؤشر قبل أقل من أسبوع على نهاية السنة، أداء سلبيا بنسبة 3.6 بالمائة.

وشهدت السوق تسارعا في نسق التبادل، بلغ 48 مليون دينار . علما انه تم تداول 3 اسهم في شكل كتل منها اثنين على سهم بنك الامان (ب12.9 مليون دينار) و الشركة الدولية للايجار المالي (ب 4.2 مليون دينار).

وبخصوص اداء الاسهم تميز سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بحركية هامة مسجلا تطورا بنسبة 28.7 بالمائة (1.570 دينار). وحققت نسبة اداء منذ بداية السنة قياسية بلغت 157 بالمائة.

وحقق سهم الكتروستار أداء جيدا ليتطور بنسبة 27.4 بالمائة (1.350 دينار) وسط حجم تداول ضعيف ب45 الف دينار.

وتكبدت شركة الإيجار العربية لتونس أعلى الخسائر خلال الأسبوع ليتراجع سهمها بنسبة 9.2 بالمائة (1.580 دينار) مع حجم تبادل ضئيل لم يتجاوز 84 الف دينار.

وانخفض سهم بنك الأمان بنسبة 3.7 بالمائة ليبلغ سعر التداول 21.900 دينار.