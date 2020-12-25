تطاوين : تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال 24 ساعة الماضية 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي 1303 حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة طه المقدميني مراسل (وات) في الجهة وتتوزع الاصابات الجديدة الى 11 صابة في تطاوين الجنوبية و10 في تطاوين الشمالية واصابتين في البئر الاحمر واصابة واحدة في رمادة اضافة الى 38 اصابة تم تسجيلها في الموجة الاولى.

ويخضع الان 204 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم كما يخضع 17 مصابا للعلاج والمراقبة الطبية ثمانية منهم في قسم كوفيد-19 في المستشفى الجهوي بتطاوين ومصابان اثنين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن وسبعة اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية .

ولم تسجل الجهة وفق ذات المصدر وفاة جديدة اليوم الجمعة واستقر العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة منذ اواخر جوان الماضي فى 96 حالة 41 منها في تطاوين الشمالية و 24 حالة في غمراسن و17 حالة في تطاوين الجنوبية وخمسة حالات في بني مهيرة وثلاثة حالات في البئر الاحمر وحالتين في كل من ذهيبة ورمادة والصمار,

وتعتزم الادارة الجهوية للصحة الى توسيع دائرة تقصي الفيروس في صفوف مرتادي المراكز الصحية والمقيمين في المستشفيات حسب ما اكده المدير الجهوي