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صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يمدد في آجال دفع مساهمات فترات التعاون الفني لسنة 2019

2020/12/25 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن التمديد في آجال دفع مساهمات فترات التعاون الفني بعنوان سنة 2019 لكافة منظوريه من الأعوان العموميين الملحقين للعمل بالخارج في إطار التعاون الفني.

وأوضح، في بلاغ له، أن القرار جاء نتيجة للظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا وأمام تعذر عودة أغلبهم إلى أرض الوطن، الى جانب الحفاظ على استمرارية دفع مساهماتهم بعنوان أنظمة التقاعد وضمان حقوقهم في تسلسل فترات مسارهم المهني.

وبيّن أنه قد تقرر التمديد في أجل دفع المساهمات المستوجبة بعنوان الأربع ثلاثيات لسنة 2019 إلى 31 مارس 2021 وهو آخر تمديد في هذا الإطار.

كما أفاد الصندوق أنه بصدد الانتهاء من تركيز منظومة الدفع الإلكتروني لتسهيل دفع مساهماتهم عن بعد وسيتم الإعلان عن ذلك في الإبان.

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