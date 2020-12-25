فرق المراقبة الصحية تقترح غلق 31 محلا لبيع المرطبات ولحوم الدواجن بسبب اخلالات مخالفة لشروط حفظ الصحة

اقترحت فرق المراقبة الصحية، خلال النصف الثاني من ديسمبر الجاري، غلق 31 محلا لبيع المرطبات ولحوم الدواجن بسبب اخلالات مخالفة لشروط حفظ الصحة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن فرق المراقبة الصحية رفعت 1360 مخالفة عقب قيامها بزيارات رقابة ل5785 محلت ينشط في ترويج المرطبات ولحوم الدواجن.

وقامت هذه الفرق بحجز وإتلاف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك منها 3.1 طن من المرطّبات و509 كغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها و391 كغ من المواد الغذائية المختلفة.

وبينت وزارة الصحة، أن هذه الزيارات تندرج في اطار الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية واعتبارا لما تشهده فترة رأس السنة الإدارية الجديدة من استهلاك كبير لبعض المواد الغذائية، مؤكدة، أن عمليات المراقبة تشمل التثبت من مدى احترام التدابير الصحية المتعلقة بالتوقي من فيروس “كورونا” المستجد مع اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة بالنسبة للمحلات التي لا تتقيد بالبروتوكولات الصحية.

وتتركز عمليات المراقبة على احترام شروط النظافة وحفظ الصحة المتعلقة بصنع وخزن وعرض ونقل المرطبات المعدّة للاستهلاك والتثبت من عدم استعمال المضافات الغذائية وخاصة الملونات غير المرخص فيها، وفق ما ذكرته الوزارة، داعية، المستهلكين الى بالإجراءات الصحية للتوقي من “كورونا” المستجد عند التسوق.

وأوصت عموم المستهلكين بالزامية ارتداء الكمامات وبتطبيق التباعد الجسدي وغسل الأيدي مع تجنب الأماكن المكتظة، كما نصحت باقتناء منتوجات الحلويات والمرطبات ولحوم الدواجن والمواد الغذائية من المسالك المنظمة والخاضعة للمراقبة.

وتوجهت بالدعوة الى المستهلكين بالامتناع عن اقتناء المواد الغذائية سريعة التعفن المعروضة بصفة عشوائية عرضة للتلوث ودون احترام الشروط الأساسية للنظافة وحفظ الصحة.