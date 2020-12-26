المنستير: حالة وفاة و79 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت، ولاية المنستير، مساء أمس الجمعة، حالة وفاة و79 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة إلى 175 وفاة، والإصابات إلى 7262 إصابة، وفق ما ذكره لـ(وات)، اليوم السبت، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، إلى 24 إصابة بمعتمدية الساحلين، و14 إصابة بالمنستير، و12 إصابة بطبلبة، و7 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بالبقالطة، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين ببنبلة، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.

وأوضح الببة، أنّ حالات التعافي ارتفعت إلى 5674 حالة بعد تسجيل 44 حالة جديدة، مشيرا الى أن عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي يقدر بـ4187 شخصا، مقابل استكمال 35 ألفا و271 فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري. وأضاف أن 1413 حالة لاتزال حاملة لفيروس “كورونا”، من بينها 86 حالة مقيمة بمستشفيات ولاية المنستير.

يذكر أن المركز الوطني لحاملي “الكوفيد 19″ بالمنستير، استقبل 11 حالة جديدة، ليتطور مجموع المقيمن به إلى 24 حالة، في حين غادرت 9 حالات المركز، ليصبح عدد الحالات المقيمة به 139 حالة، مقابل إقامة 16 مصابا بالمستشفى الميداني الموجود بذات النزل الذي يحتضن المستشفى الجهوي لحاملي الكوفيد 19” بالمنستير.