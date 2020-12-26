45 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في القصرين خلال الـ24 ساعة الماضية

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 45 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد ورود نتائج 183 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات بالفيروس منذ إعادة فتح الحدود في جوان الفارط، إلى 3562 إصابة.

في المقابل، لم تسجل الجهة أية حالة وفاة جديدة مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، ليستقر العدد الجملي للوفيات بسبب هذا الوباء في حدود 159 حالة وفاة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

ووصف الشعباني، في تصريح لـ(وات)، الوضع الوبائي بالولاية بـ”الخطير”، مرجعا ذلك الى حالة الاستهتار المعتمدة من قبل عدد كبير من المواطنين بسبب عدم تقيدهم بمقتضيات البرتوكول الصحي والتزامهم بقواعد حفظ الصحة.

وأبرز، في ذات السياق، ان حالات الإيواء بالمستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي بالقصرين للحاملين للفيروس في ارتفاع متواصل، مما يتطلب مزيدا من الحذر والتحلي من المسؤولية للتوقي من مخاطر هذا الوباء الذي أودى بحياة الكثيرين.

وبيّن بالمناسبة، ان المصالح الصحية بالقصرين ستتسلم اليوم، دفعة من المعدات الطبية المتمثلة في أسرة وكراسي متحركة في شكل مبادرة من طرف الجالية التونسية المقيمة بالخارج، لدعم المرافق الصحية بالولايات الداخلية بالمعدات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس “كورونا”.