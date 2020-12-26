سوسة: عدد الإصابات بفيروس “كورونا” يتخطى 9 آلاف إصابة بعد تسجيل 113 إصابة جديدة

تخطى عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد التي تم تسجيلها بولاية سوسة، منذ إعادة فتح الحدود في جوان الفارط، عتبة الـ9 آلاف إصابة، ليبلغ العدد أمس الجمعة، 9003 إصابات، وفق ما كشفته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة، حفصية العذاري.

وأوضحت العذاري، في تصريح أفادت به (وات)، اليوم السبت، ان مصالح الإدارة الجهوية للصحة سجلت امس الجمعة، 113 إصابة جديدة بعد اجراء 301 تحليل مخبري، مشيرة الى ان الإصابات الجديدة شملت 8 أعوان صحة، ما رفع في عدد الإصابات في صفوف الإطارات الطبية والشبه طبية الى 560 إصابة، ومجموع الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس إلى 9092 إصابة.

في المقابل، تم تسجيل 7461 حالة تعافي من الفيروس، في حين يبقى عدد الحالات النشيطة في حدود 1257 حالة.

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، كذلك عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بالفيروس، أمس الجمعة، ليرتفع اجمالي الوفيات بالجهة إلى 293 وفاة منذ بداية الجائحة، منها 285 وفاة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط.

ويقيم حاليّا، بمستشفيات الجهة وبمصحاتها الخاصة، 80 مصابا من الجهة، و15 من ولايات أخرى، منهم 20 في حالة انعاش.