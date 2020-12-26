وفاة الكاتب والناشط السياسي جلبار النقاش

توفي اليوم السبت، الكاتب والناشط السياسي جلبار نقاش، عن عمر يناهز 81 عاما ، بعد تعرضه إلى وعكة صحية، وفق ما أعلنه نجله سليم نقاش.

والفقيد جوزيف جيلبار النقاش ، ولد في 15 جانفي 1939 بتونس العاصمة، زاول تعليمه في المعهد الزراعي الوطني في باريس.

وعند عودته إلى تونس عمل كمهندس زراعي في وزارة الفلاحة بين 1962 وأكتوبر 1967 كما عمل أيضا في مكتب دراسات فلاحية ضمن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، كما عمل مديرا لدار نشر.

وحكم عليه ، في 16 سبتمبر 1968 ، بـ 14 سنة سجنا لنشاطاته السياسية مع تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس (يعرف بحركة آفاق)، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، قبل أن يطلق سراحه بعد عشرة سنوات في 3 أوت 1979، وبقي تحت الإقامة الجبرية وخضع للمراقبة الإدارية.

من أول مؤلفاته ”كريستال”، الذي كتبه في السجن على أغلفة علب سيجارة لعلامة كريستال التونسية.

وكان الفقيد منفيا في فرنسا، وعاد لتونس بعد الثورة التونسية في 2011.

وتم الاستماع له كشاهد في أول جلسة استماع علنية نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة في 16 نوفمبر 2016، وروى فيها ما تعرض له من تعذيب ومضايقات في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.