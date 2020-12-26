سيدي بوزيد : ارتفاع ملحوظ لعدد المقيمين في قسم “الكوفيد19” بالمستشفى الجهوي

سجل المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد خلال الايام الاخيرة ارتفاع عدد المقيمين في قسم “الكوفيد 19” حيث بلغ عدد الذين تم إيواؤهم 20 مصابا بفيروس “كورونا”، وفق ما افاد مدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد عادل السعيدي.

وأوضح عادل السعيدي في تصريح اليوم لــ(وات)، ان عدد الذين تم إيوائهم بالمستشفى ارتفع إذ لأول مرة تسجل اقامة 20 مصابا بفيروس “كورونا” في قسم “الكوفيد 19” منذ بداية انتشار المرض وهي من علامات توسع انتشار الفيروس وينذر بالخطر ويتطلب مزيد الاستعداد.

وأكد انه تم تحضير خطة لتوسعة طاقة الاستيعاب في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تماشيا مع ارتفاع عدد المرضى، مضيفا أنه في ظل هذا الوضع يواجه المستشفى صعوبات على مستوى ايجاد التجهيزات الملائمة للتكفل بالمرضى وتوفير الحاجيات اللازمة من الاكسجين بشكل مستمر.

وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد الوقاية من المرض خاصة في هذه الفترة التي تشهد انتشار ملحوظ للمرض، مؤكدا أن الوقاية أهم سبيل لمنع انتشار المرض للتوقي من مرحلة العجز عن السيطرة على الوضع.