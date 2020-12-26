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وزارة الصحة : تسجيل 41 حالة وفاة و 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع


ذكرت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 4426 حالة وفاة، بعد تسجيل 41 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم 25 ديسمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 1652 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 5662 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 99 الفا و514 من بين 130 الفا و230 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 6587 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 320 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 107 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.

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