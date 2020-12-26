تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية الكاف

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة و73 إصابة بفيروس “كورونا”، وذلك بعد صدور نتائج التحليل المخبرية المجراة لـ170 عينة تم رفعها بتاريخ 24 ديسمبر الجاري.

وارتفع بذلك عدد الوفيات، إلى 120 حالة وفاة، وإجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3646 حالة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء.

وبلغ عدد حالات التعافي من المرض 3287 حالة، في حين لايزال 42 شخصا يقيمون في المستشفيات.

ولاية صفاقس

سجّلت الجهة، بحسب آخر تحيين للحالة الوبائية نشرته الإدرة الجهوية للصحة، اليوم السبت، 5 وفيات بفيروس “كورونا”، وتم رصد 259 إصابة جديدة في آخر دفعة تحاليل أنجزتها الجهة يوم أمس الجمعة، ويقدر عددها بـ856 تحليلا.

وتشير الإحصائيات، إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في الجهة بلغ إلى حد الآن 273 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المسجلة بلغ 11 ألفا و161 حالة، وعدد المتعافين 8229 شخصا، علما وأنه تم تسجيل 163 حالة شفاء في آخر تحيين للحالة الوبائية.

ولاية قابس

تمّ خلال الـ24 الساعة الماضية، تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات بهذا الفيروس في الجهة إلى 133 حالة.

وتلقّت الإدارة الجهوية للصحة بقابس نتائج 259 تحليلا جاءت نتائج 95 منها إيجابية.

وأشار، الى أن الإصابات الجديدة المسجلة، تتوزع الى 23 اصابة بقابس الجنوبية، و22 إصابة بكل من قابس المدينة والحامة، و13 اصابة بوذرف، و06 اصابات بالمطوية، و05 اصابات بمارث، و03 اصابات بقابس الغربية، واصابة واحدة (01 ) بغنوش.

وبلغ إلى حد اليوم عدد الذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، 3754 شخصا، من بين 4740 شخصا ثبتت إصابتهم مخبريا.

ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة أمس الجمعة 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للحالات المؤكدة إلى 1643 حالة وفق ما أكدته مصالح الادارة الجهوية للصحة بسليانة اليوم السبت .

يذكر أن عدد الوفيات بلغ 89 حالة في المقابل بلغ عدد الحالات المؤكدة في صفوف مهنيي الصحة 177 حالة

ولاية قبلي

تمّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جرّاء الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الاخيرين ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 122 حالة منها 121 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط

وتمّ أيضا تسجيل 26 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا من بين نتائج جزء من العيّنات التي تم رفعها يوم 23 ديسمبر الجاري ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المسجلة منذ اكتشاف اول حالة اصابة الى اليوم الى2915 حالة منها 2804 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس منها 121 حالة وفاة و 2456 تعافي فيما لا تزال 227 حالة نشطة

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة اليوم السبت 85 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد كشف أغلبها عن طريق الاختبارات السريعة، و44 حالة شفاء ولم تسجّل أيّة وفاة .

وارتفع عدد حالات الشفاء ارتفع الى2648 حالة كما بلغ عدد الحالات النشطة 407 حالات ، منها 403 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد اليوم السبت 3 حالات وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 16 حالات شفاء.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” في الجهة الى 2384 إصابة مؤكدة من بينها 97 حالة وفاة و1777 حالة شفاء.

ولاية المهدية

سجلت الدوائر الصحية في ولاية المهدية، السبت، 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ292 عينة.

وتعافى، من جهة أخرى، 75 مصابا بالفيروس التاجي ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 2287 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ 8 مارس المنقضي تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 3289 منها 86 حالة وفاة و916 حالة نشطة (حاملة للفيروس).