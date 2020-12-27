تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير في آخر حصيلة محيّنة لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، صدرت مساء امس السبت، حالتي وفاة و139 إصابة جديدةن ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 177 حالة وفاة وللمصابين إلى 7401 إصابة، كما تطور مجموع حالات الشفاء إلى 5710 حالات من بينها 36 حالة شفاء جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 27 إصابة بالمنستير، و25 اصابة بقصر هلال الساحلين، و17 إصابة بطبلبة، و13 إصابة بالمكنين، و12 إصابة بالبقالطة، و8 إصابات بجمال، و8 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و7 إصابات بزرمدين، و6 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات ببنبلة، و4 إصايات بالوردانين، و3 إصابات بالساحلين، وإصابتين ببني حسان، و3 إصابات غير محدد مكانها.

* ولاية قابس

تم بولاية قابس تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 138 حالة، كما تم تسجيل 98 اصابة جديدة تتوزع الى 22 إصابة بقابس الجنوبيةن و21 إصابة بقابس المدينةن و19 إصابة بالحامةن و13 إصابة بوذرفن و11 اصابة بمطماطة الجديدة، و06 إصابات بقابس الغربية، و04 إصابات بغنوشن وإصابتين (02) بمارث.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية في الولاية، 3765 شخصا من بين 4838 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس

* ولاية باجة

اثبتت نتائج التحاليل الفيروسية للتقصي عن فيروس “كورونا” بولاية باجة اصابة 22 شخصا موزعين على مدينة باجة(9 حالات)، ونفزة(6 حالات)، وتبرسق (3 حالات)، ومجاز الباب (حالتان) وتستور (حالتان)، ليرتفع عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة الى 2852 حالة

وقاربت نسبة الشفاء من الفيروس بالجهة ال89 بالمائة بعد تعافي 2757 شخصا وخروجهم من الحجر الصحي، ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد المتوفين من الفيروس في حدود ال80 شخصا.

* ولاية توزر

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 08 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، في حين لم يقع تسجيل حالات وفاة ليستقر العدد الجملي للمتوفين في حدود 49 حالة، وارتفع في القابل عدد المتعافين من الفيروس بالجهة ليصل الى 2245 شخصا

* ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، 27 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، تتوزع الى 15 اصابة في تطاوين الشماليةن و07 اصابات في تطاوين الجنوبيةن و03 اصابات في غمراسن، واصابة (01) في رمادة، واخرى في بني مهيرة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات الى 1368 اصابة

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحةن وفق اخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة امس السبت، اية حالة وفاة، حيث بقي عدد المتوفين في حدود ال97 حالة