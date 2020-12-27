التيار الدّيمقراطي يؤكد استعداده للتّصعيد إذا تواصل سوء الإدارة في البرلمان

أعلن المكتب السّياسي لحزب التيار الديمقراطي، مساندته لاعتصام الإرادة الذي تخوضه الكتلة الديمقراطية تصدّيا للعنف والتطرف تحت قبة البرلمان، مؤكدا استنكاره لسوء إدارة السلطة التشريعية بتطويعها لخدمة حلفاء رئيسها واستعداده للتّصعيد إذا ما تواصل

هذا الانحراف الممنهج.

وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد بعد الاجتماع الدّوري للمكتب السّياسي أمس السبت، دعمه للدّور الرقابي للمجتمع المدني والاعلام في الكشف عن الفساد واستنكاره لاتخاذ العمل السياسي تعلة لاكتساب الحصانة ولتجييش وسائل إعلام خارجة على القانون للضغط على القضاء والإفلات من العقاب وفق نص البلاغ.

كما أكد ارتياحه لتعهد القضاء بملف النفايات الإيطالية وغيرها من الجرائم التي تقترفها عصابات التهريب والفساد على حساب حق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة وعلى حساب الاقتصاد الوطني.

كما أعرب عن استهجانه لما وصفه بتباطئ الحكومة في اتخاذ إجراءات ا?رجاع النفايات الإيطالية التي دخلت التراب التونسي، معتبرا أنه “انتهاك سافر للسيادة الوطنية” وخرق واضح للمعاهدات الدولية وخاصّة منها اتفاقية بازل.

وطالب التّيار الدّيمقراطي في هذا السّياق بالتّحرك السريع لضمان حقّ الدولة التونسية قبل انقضاء الاجال وبتوضيح ما يتداول حول “اتلاف جزء من هذه النفايات خلسة على التراب التونسي” ودعوته إلى ضرورة التعاطي مع الشان البييي المعقَّد والسيادي بجديّة ووضع مايستحقه من كفاءات على راسه وتجنّب اقحامه في المحاصصات الحزبية.