بنزرت-كوفيد 19:تسجيل إجمالي 229 حالة وفاة منذ بداية الجائحة منها 33 حالة منذ مطلع الشهر الجاري

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الأحد، بأن اجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” المسجلة منذ بداية الجائحة في ولاية بنزرت قد بلغ، بعد اجراء تدقيق شامل مع المرصد الوطني للامراض السارية والمستجدة، 229 حالة وفاة تتوزع زمنيا على حالة وحيدة قبل فتح الحدود في جوان المنقضي و7 حالات خلال شهر سبتمبر و100حالة خلال شهر اكتوبر و88حالة خلال شهر نوفمبر، و33 حالة منذ بداية الشهر الجاري.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ “وات”، أن نسبة الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” قد بلغت بالجهة بالنسبة للذكور 71بالمائة ، مقابل نسبة 29 بالمائة في صفوف الاناث، مشيرا إلى أن نسبة 17 بالمائة من الوفيات سجلت بالمنازل، و11 بالمائة في المصحات الخاصة، و14بالمائة في المستشفيات المحلية، و42 بالمائة بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة.

ولاحظ المدير الجهوي للصحة ان اعلى نسبة اصابات سجلت في صفوف الشباب بين 14 و45 سنة وذلك بنسبة 54 بالمائة، بينما تساوى الذكور والاناث نسبيا في الاصابات بالفيروس حيث بلغت نسبة الذكور الذين اصيبو بالفيروس (48 بالمائة ذكور و52 بالمائة اناث).

وأضاف أن اعلى عدد اصابات سجل في شهر اكتوبر الفارط بـ 1792 اصابة وادنى عدد سجل في شهر جويلية المنقضي بـ 8 حالات، بينما بلغ عدد حالات الاصابة في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي 611 حالة اصابة توفي من بينهم 3 اطارات ، ولايزال حاليا 9 فقط حاملين للفيروس.

يشار إلى أن ان عدد الاصابات بالفيروس بالجهة الصحية ببنزرت قد بلغ منذ بداية الجائحة وحتى يوم امس السبت 3727 حالة شفي منها 3353 شخصا ولايزال 165 شخصا حاملا للفيروس،في وفق ذات المصدر.