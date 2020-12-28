هام: ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا الى 4466 حالة..وهذه اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..



أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء امس الأحد، أن عدد الوفيات جرّاء فيروس كوفيد ـ19، قد ارتفع إلى 4466 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم 26 ديسمبر الجاري، على الساعة 11 مساء، بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أنه تم كذلك بتاريخ 26 ديسمبر 2020، تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إثر إجراء 5180 تحليلا مخبريا.

وقد بلغ عدد المتعافين إلى هذا التاريخ، 100207 شخصا، من بين 131592 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في البلاغ ذاته، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1518 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات، في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 324مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 106 مصابا إلى التنفس الاصطناعي، في القطاعين العمومي والخاص أيضا.