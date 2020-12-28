المنستير: 3 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية المنستير، يوم أمس الأحد، 3 وفيات جديدة و127 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليبلغ مجموع الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس، 180 وفاة، والإصابات 7528 إصابة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وأشار الببة، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة شملت 12 معتمدية من مجموع 13 بالجهة، للتتوزع إلى 33 إصابة بالمنستير، و23 إصابة بطبلبة، و14 إصابة ببنبلة، و13 إصابة بالساحلين، و9 إصابات بالمكنين، و8 إصابات بجمال، و6 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و4 إصابات بالبقالطة، و4 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بالوردانين، وإصابة واحدة ببني حسان، و7 إصابات مكان المصابين بها غير معروف.

وأضاف ذات المصدر، أنّ الجهة سجلت، مقابل ذلك، 23 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ما رفع اجمالي المتعافين الى 5733 متعاف، فيما بلغ العدد الجملي للأشخاص الذي أكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري 35 ألفا و525 شخصا.

ويقيم حاليا بمستشفيات الجهة، 84 مصابا من مجموع 1615 حالة مازالت حاملة لهذا الفيروس، علاوة على 4 حالات بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير من خارج الولاية، علما وأنه يوجد بالجهة 4990 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، حسب ذات المصدر.