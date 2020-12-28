توزر: 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع اجمالي المتعافين الى 2260 متعاف

رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تلقيها، مساء أمس الاحد، لنتائج تحليل 76 عينة، مسجلة بذلك انخفاضا في مستوى الإصابات، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.

وأشار البراني، الى أنه من بين مجموع المصابين بالجهة، يتلقى 5 مرضى العلاج في قسم الإنعاش الطبي، و7 تم إيواؤهم في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتوزر، و8 في نفس القسم بمستشفى دقاش، الى جانب 3 مصابين في مستشفى نفطة.

في المقابل، لاحظ ذات المصدر، أن اجمالي المتعافين من فيروس “كورونا” ارتفع الى 2260 متعاف، كما استقر عدد الوفيات في حدود 49 حالة وفاة.