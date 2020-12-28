تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

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وزارة الصحة : تسجيل 41 حالة وفاة و 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عاجل: نصاف بن عليّة تحذّر من الوضع الوبائي الحالي.. وهذه حقيقة اكتشاف السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، أن الوضع الوبائي خطير، و”نحن بصدد تسجيل ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا”، مبينة أن هناك عدوى مجتمعية كثيفة على كامل تراب الجمهورية، وعدة مناطق في الولايات تشهد نسق تصاعدي في تسجيل الحالات.

وأكدت نصاف بن علية في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنه في شهر نوفمبر شهدنا تقلص في عدد الحالات ولكن بعد فترة حلقة العدوى عادت بصفة كبيرة نتيجة عدة عوامل من بينها العوامل المرتبطة بعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي ، وعدم تطبيق البروتوكولات الصحية، وفق تعبيرها.

وأضافت بن علية أن هذا الفيروس إذا وصل لأشخاص لديهم أمراض مزمنة يمكن أن يتسبب لهم في حالات خطرة ويمكن يؤدي بهم إلى الوفاة، مشيرة إلى أن الوضع خطير ويحتم علينا تطبيق الإجراءات الوقائية، وفق قولها.

وبخصوص انتشار السلالة الجديدة من كورونا فقد أكدت أنه “إلى حد الآن لم يتم اكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في تونس”، وفق قولها.

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