الكاف: تراجع المقابيض بعنوان استخلاص المعاليم البلدية

تراجعت نسب استخلاص المعاليم البلدية الموظفة على العقارات المبنية بعنوان دفع معاليم ضريبة خلاص رفع الفضلات (الزبلة والخروبة) ببلدية الكاف بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية، وفق ما أفاد به قابض البلدية رياض الفهري (وات)

وقال الفهري في ذات السياق أن نسبة الاستخلاص لم تتجاوز هذه السنة 30 بالمائة مقابل اكثر من 50 بالمائة خلال السنة الماضية.

واعتبر ان هذا التراجع يعود إلى الوضع الاجتماعي الصعب الذي خلفته جائحة فيروس “كورونا” في البلاد وإلى الوضع السياسي المتأزم الذي تعيشه تونس منذ مدة والذي ألقى بظلاله على كل القطاعات.