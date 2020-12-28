قابس: حالتا وفاة و57 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاثنين، بأن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين (02) بفيروس “كورونا” بكل من مارث ووذرف، ليرتفع اجمالي الوفيات بهذا الفيروس منذ بدء انتشاره في الجهة، إلى 140 حالة وفاة.

وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، انه التحاليل المجراة على 200 عينة أخذت من أشخاص اشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، أثبتت إصابة 57 من بينهم، توزعت الى 22 اصابة بقابس الجنوبية، و17 اصابة بقابس المدينة، و06 اصابات بكل من غنوش والحامة، واصابتين (02) بكل من المطوية وقابس الغربية، واصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ومارث.

وأشار الى أن العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس، 4895 اصابة، علما وأن 3814 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

ولاتزال بالجهة 1079 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى، من بينها 345 حالة بقابس الجنوبية، و266 حالة بقابس المدينة، و114 حالة بالحامة، و102 حالات بمارث.