أريانة: تسجيل حالة وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية أريانة، خلال الفترة المتراوحة بين 25 الى 28 ديسمبر الجاري، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 57 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء، إلى 197 حالة وفاة، والإصابات إلى 5017 إصابة، منها 4932 إصابة محلية و85 اصابة مستوردة.

وتوزعت الاصابات، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة، تلقت (وات) نسخة منه، لدى الاناث بـ2720 إصابة، والذكور بـ2297 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الايواء بالمستشفيات 18 حالة، وعدد حالات الشفاء التام 4507 حالة تعافي.

يذكر، أن المصالح الجهوية للصحة بأريانة أنجزت نحو 7176 تحليلا مخبريا بهدف التقصي عن فيروس “كورونا” شملت مختلف مناطق الجهة، منها 356 تحليلا مخبريا تم انجازه منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، في حين بلغ عدد التحاليل السريعة المنجزة الى حد الان 1589 تحليلا، كشف عن اصابة نحو 95 شخصا بالفيروس.