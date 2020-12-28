سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و39 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت، ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، حالة وفاة و39 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 19 حالة تعافي، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، محمد الزاهر الاحمدي.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، أن العدد الجملي للإصابات ارتفع منذ بداية انتشار فيروس “كورونا”، الى 2471 إصابة مؤكدة، منها 1812 حالة تعافى، و100 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة حسب المعتمديات، الى معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ1074 إصابة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ351 حالة، والسبالة بـ142 حالة، والرقاب بـ194 حالة، وجلمة بـ160 حالة، وسيدي علي بن عون بـ94 حالة، وبئر الحفي بـ110 حالة، والمكناسي بـ89 حالة، وأولاد حفوز بـ94 حالة، وسوق الجديد بـ61 حالة، والمزونة بـ55 حالة، ومنزل بوزيان بـ33 حالة وأخيرا السعيدة بـ14 حالة.