تونس : حملة للتقصي السريع من فيروس كورونا في منطقة السيجومي تكشف عن إصابة 28 شخصا

أثبتت نتائج الفحوصات السريعة للتقصي من وباء كورونا التي خضع لها 175 شخصا يقطنون في منطقة السيجومي إصابة 28 شخصا بالفيروس اي بنسبة 16 بالمائة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر

وأكّد طارق بن ناصر في تصريح اليوم لــ(وات) ان عملية التقصي السريع والشامل ستتواصل غدا الثلاثاء في منطقة حي الخضراء (ساحة الشهداء) ودائرة قرطاج ومعتمديه باب سويقة في حين سيكون الموعد يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 بدائرة الكباريه وسيخضع اكثر من 200 شخصا في كل منطقة من هذه المناطق للفحوصات السريعة للتقصي من وباء كورونا .

وأشار المدير الجهوي للصحة ,في نفس السياق إلى أن الفحوصات السريعة للتقصي من وباء كورونا ستساهم في الكشف عن المصابين بالفيروس وخاصة منها الحالات غير الحاملة للأعراض والتي تكون سببا رئيسيا في انتشار العدوى وفق تعبيره .

وذكّر المدير الجهوي للصحة بأهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق ارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد .