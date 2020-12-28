تسجيل 52 حالة وفاة و 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع إلى 4518 حالة وفاة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم 27 ديسمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 1612 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 6539 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 101 الف و245 من بين 133 الف و204 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 6706 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 332 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 109 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.