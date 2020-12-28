سليانة : تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية سليانة أمس الأحد 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا موزّعة بين 6 في سليانة المدينة وإصابة في قعفور ليرتفع العدد الجملي للاصابات إلى 1665 إصابة مؤكدة وفق ما ذكره مساء اليوم الإثنين، كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير لــ(وات).

وأضاف الصغير أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 90 حالة فيما بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفيات المحلية 6 حالات و10 حالات بالمستشفى الجهوي بسليانة من بينهم حالة بالانعاش

يذكر أن عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة بلغ 179 حالة في المقابل بلغت حالات الوفاة 90 حالة