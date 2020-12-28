المشيشي يلتقي ممثلين عن ولاية جندوبة

أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد ظهر اليوم الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل جمعت ممثلين عن ولاية جندوبة في عدد من المجالات والكفاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واشار بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة الى ان هشام المشيشي ابرز في كلمة في مستهل جلسة العمل أهمية ولاية جندوبة اعتبارا لإمكانياتها الفلاحية والاقتصادية والبشرية منوها بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وأبرز رئيس الحكومة جملة من النقائص التنموية التي تعاني منها الجهة مؤكدا ضرورة ايلائها الأهمية اللازمة على غرار باقي جهات البلاد ومبينا أن ملف التنمية الجهوية يعدّ من أولويات العمل الحكومي والذي يقوم على أساس تشاركي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكفاءات كل جهة في سبيل إيجاد الصيغ الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التنموية العالقة بالجهات وتحقيق المشاريع المقترحة بها.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورئيس المركز التوجيهي للأعمال بجندوبة عمر الغزواني أهمية هذا اللقاء من حيث تناوله لعدد من الإشكاليات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بولاية جندوبة باعتبارها منطقة فلاحية هامة على الصعيد الوطني مؤكدا أن الجهة تتمتع أيضا بكفاءات بشرية هامة تمثل قوة اقتراح ودعم وإنجاز لهذه الجهة.

كما أكد الباحث محمد المديوني “أهمية هذا اللقاء خاصة وانه كان مناسبة للاستماع إلى ممثلين عن الجهة خاصة من الكفاءات في عدد من الاختصاصات سعيا إلى بلورة جملة من المقترحات والتصورات في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والفلاحة والتعليم والثقافة وغيرها مبرزا أهمية إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات والنقائص التي تعاني منها قائلا “ان الوفد وجد كل التجاوب من قبل رئيس الحكومة مع المقترحات المطروحة”.

وكان وفد مكون من 24 ممثلا لعدد من الوزارات قد بدأ اليوم لاثنين زيارة لولاية جندوبة ستستمر 3 ايام وذلك لمتابعة كافة المشاريع التي اقرتها المجالس الوزارية المنعقدة خلال سنتي 2015 و 2016 والبالغ عددها 107 مشروعا وحلحلة الصعوبات التي تعيق المعطّل منها وفق مقاربة تتيح للجهة اكثر حرية وسلاسة و تشاركية تقطع من الشدّ إلى الإدارات المركزية وتفتح قدرة على التفاعل مع بقية المشاريع المماثلة في الجهات المجاورة.