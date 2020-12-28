المهدية : تسجيل ثلاث وفيات و14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة في المهدية اليوم الاثنين ثلاث وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الوباء في الجهة

منذ بداية الجائحة، 90 حالة.

وتجاوزت نسبة الإصابات الجديدة، التي صدرت نتائجها اليوم، نصف العيّنات التي خضعت للتحاليل المخبرية لتسجل الجهة 14 إصابة من بين 25 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق بلاغ الإدارة الجهوية للصحة، إلى 7 بالدائرة الصحية بالمهدية و4 بدائرة هبيرة وإصابتين (02) بقصور الساف وإصابة واحدة بشربان.

وتعافى، في المقابل، 46 مصابا بالفيروس التاجي ليبلغ إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 2384 حالة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالجهة إلى 3386 منها 912 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وعادل عدد المصابين المقيمين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر 30 من بينهم 11 بقسم الانعاش و13 بقسم الاكسجين بوحدة كوفيد و6 بالقسم الاستعجالي.

يشار إلى العديد من منظمات المجتمع المدني بالمهدية انطلقت، منذ أمس الأحد، في تنفيذ محاور البرنامج الوطني “عزيمة” الذي يرمي لمؤازرة العمل الحكومي في مكافحة الوباء من خلال تشريك المجتمع المدني.

وتعددت الأنشطة في هذا المجال لتشمل المساعدة على التباعد الجسدي وتوزيع الكمامات والتحسيس والتوعية بمختلف المساحات والفضاءات العمومية.