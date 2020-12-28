عاجل: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة الشاب محمود ثابت بقنال في طريق المرسى..وهذا ما كشفته كاميرا المراقبة..

في إطار تحيين المعطيات المتعلقة بالعثور على المواطن محمود ثابت مساء اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، والذي سجل اختفاؤه فجر يوم 26 ديسمبر 2020.

تعلم وزارة الداخلية وانه تم العثور على الهالك داخل سيارة وسط حفرة يبلغ عمقها حوالي الخمسة أمتار )مغمورة بالمياه) بمنطقة مهجورة تقع بين الطريق الوطنية رقم 9 (مستوي أشغال المحول) والمنطقة المعروفة باسم “Lac zéro” وتحديدا خلف مقر بناية للمراقبة الالية تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهي منطقة لا يمكن الولوج إليها عبر الطرقات المعبدة ولا تشهد ترددا للمترجلين او السيارات ومحاطة بقنال مائي يتوفر على حواجز اسمنتية.

بمعاينة تسجيلات الكاميرا المثبتة بالبناية المذكورة، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تبين وان الهالك دخل الى المنطقة المشار إليها عبر مسلك ترابي وفقد السيطرة على الوسيلة التي كان يقودها وهو ما اسفر عن سقوطه داخل هذه الحفرة.