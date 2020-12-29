نوفل بن سعيد:”سجّلني.. ستنهي بيع وشراء الهواتف الجوالة المسروقة والمهرّبة بداية من غرّة جانفي” #خبر عاجل

أطلق مركز الدراسات والبحوث للاتصالات منظومة السجل المركزي لمعرّف التجهيزات “سجلني” الذي سيمكّن من التصدي لظاهرة سرقة الهواتف الجوالة والهواتف غير المطابقة لمعايير السلامة الصحيّة المتأتية من السوق الموازية وهو ما سيساهم في حماية الاقتصاد.

منظومة “سجلني” التي سينطلق العمل بها فعليا بداية من غرّة جانفي 2021 ستمكّن من حظر عمل الهواتف المسروقة وعدم امكانيّة الاتصال عبر شبكات الاتصالات الوطنية بالنسبة للهواتف المتأتية من الأسواق الموازية.

وفي هذا الاطار أكّد مدير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات نوفل بن سعيد في تصريح لـ” المصدر” أن منظومة سجلني المنبثقة عن شراكة مع عدّة أطراف من بينها وزارة الداخليّة و الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة و تحت اشراف وزارة التكنولوجيا تحمل في طياتها ثلاثة أهداف رئيسيّة وهي هدف أمني عبر التصدي لظاهرة سرقة الهواتف الجوالة والبراكاجات حيث أنه تمّ تمكين وزارة الداخليّة من آلية لحظر الهاتف الجوال المسروق وذلك اثر استيفاء الأبحاث الأولية و استحالة استعادته.

وستحمي كذلك منظومة “سجلني” صحّة المستهلك بفضل منع الهواتف المتأتية من السوق الموازية والتي لا تحترم المواصفات الفنيّة وقد تسبّب له أمراض خطيرة.

كما ستساهم “سجلني” في حماية الاقتصاد التونسي عبر تضييق الخناق على التجارة الموازية للهواتف الجوالة التي تسبب خسائر للدولة مقدّرة بـ 100 مليون دينار سنويا تهرّب من الأداءات علما وأن 3 مليون هاتف جوال يدخل البلاد عبر المسالك الرسميّة فيما بلغ عدد الهواتف الجوالة مجهولة المصدر بين 3 و 4 مليون هاتف جوال.

وأضاف بن سعيدأن هذه المنظومة ترتكز على على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات تشمل القائمة البيضاء (للاجهزة المتحصّلة على المصادقة) والرماديّة (للاجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية) والسوداء (الاجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).

أما بخصوص الهواتف الجوالة التي تمّ شراؤها من خارج البلاد فانه يستوجب على أصحابها تسجيل بياناتها على الموقع الرسمي www.sajalni.tn للتثبت من صحتها ثمّ السماح له باستعمالها وستكون مجانية في الفترة الأولى.

وبخصوص استنساخ الـ “IMEI” فقد أوضح بن سعيد ان القانون يجرّم مثل هذه الممارسات مشيرا أن مشغّلي الاتصالات الثلاثة تعهّدوا بايقاف هذه الأجهزة.

وشدّد بن سعيد على ضرورة التثبت من وضعية الهاتف الجوال أو اللوحة الرقميّة قبل اقتنائها عبر ادخال الرمز #999# لتجنّب أي اشكال مشيرا أنه سيتم في الفترة الأولى مراقبة الهواتف الجوالة واللوحات الرقميّة فقط ويمكن أن تشمل كافة الأجهزة الطرفية التي تحتوي على شريحة اتصال في الفترة القادمة.