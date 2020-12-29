بنزرت : تأجيل إضراب أعوان الشركة التونسية لصناعات التكرير ببنزرتالى يومي 19و 20جانفي 2021

قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعات التكرير ببنزرت (ستير) ،التابع للاتحاد الجهوي للشغل ، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم بمقر الولاية ، تأجيل الاضراب العام للاعوان المبرمج لنهار اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء ، إلى يومي 19 و20 جانفي 2021.

وجاء في محضر الجلسة تأكيد الطرف الإداري أنه في انتظار ردّ من رئاسة الحكومة بشأن برقية الاضراب مثمّنا صبر الطرف الاجتماعي ورحابة صدره وطالبا تأجيل الاضراب لمدة 20 يوما بينما أشار الطرف الاجتماعي الى انه ” امام تقدم المفاوضات بوحدة متابعة وتنظيم المؤسسة والمنشات العمومية برئاسة الحكومة قرر الطرف الاجتماعي تأجيل الاضراب للمرة الأخيرة ليومي 19 و20جانفي 2021، مع تحميل كافة الأطراف المتداخلة مسؤولية ما بعد هذا تاريخ “.

يشار إلى أن الطرف الاجتماعي بالمؤسسة أجّل الإضراب 3 مرات ، وتتعلق النقاط الخلافية بين الطرفين الاجتماعي والاداري بالشركة خاصة ، بمطالبة الطرف النقابي نظيره الإداري للمؤسسة بتفعيل المسؤولية المجتمعية

للشركة والسعي للمصالحة والانفتاح على محيطها ، والنظر في جدول الترقية بعنوان سنتي 2019 و2020، وصرف بقية منحة الإنتاج لسنة 2020، وإدراج نشاط التوريد والتخزين في قاعدة احتساب منحة الإنتاجية ، والترفيع في وصولات الاكل ، وتفعيل النقاط السابقة ومنها تسوية وضعية بعض الاعوان والاطارات وجدولة الشغورات ومراجعة مذكرة العمل الخاصة بمنحة الالتزام و شروط التسمية والهيكل التنظيمي وجدول التصنيف المهني والنقلة التعسفية لاعوان تونس والنظر في منظومة التامين الجماعي .

يذكر ان الجلسة الصلحية اشرف على فعالياتها الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر ، نيابة عن الوالي، وذلك بحضور كل من رئيس مصلحة المصالحة بقسم تفقدية الشغل ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وممثّلي الاتجاد الجهوي للشغل والنقابة الأساسية ووزارة الصناعة وإدارة الشركة.