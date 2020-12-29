سيدي بوزيد : تسجيل حالتي وفاة و68 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 33 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء حالتي وفاة و68 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 33 حالة شفاء، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لــ(وات).

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 2539 إصابة مؤكدة من بينها 102 حالة وفاة و1845 حالة شفاء.

وتتوزّع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض في الجهة حسب المعتمديات في معتمدية سيدي بوزيد الغربية 1104إصابة، سيدي بوزيد الشرقية 357 حالة، السبالة 144 حالة، الرقاب 198 حالة، جلمة 171 حالة، سيدي علي بن عون 94 حالة، بئر الحفي 112 حالة، المكناسي 95 حالة، اولاد حفوز 94 حالة، سوق الجديد 65 حالة، المزونة 56 حالة، منزل بوزيان 34 حالة والسعيدة 15 حالة.