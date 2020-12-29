العلاقات التونسية الليبية وتطورات الأوضاع في ليبيا محورا مكالمة هاتفية بين الجرندي ونظيره في حكومة الوفاق

مثلت العلاقات التونسية الليبية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومختلف المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تدعيم المسار السلمي داخل هذا البلد الشقيق، أبرز محاور المكالمة الهاتفية التي تلقاها ،اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، من نظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد طاهر سيالة.

وحسب بلاغ إعلامي لوزارة الخارجية، نوّه سيالة خلال المكالمة الهاتفية “بالإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، والدور الإيجابي الذي تلعبه تونس من أجل إحلال السلام في ليبيا”، مبرزا مساهمتها في إنجاح الحوار السياسي الليبي الذي نظمته مؤخرا الأمم المتحدة في تونس.

واستحسن وزير الخارجية الليبي القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة فتح الحدود واستئناف حركة النقل الجوي بين البلدين، بما من شأنه تيسير انسياب المسافرين والبضائع في الاتجاهين.

من جانبه، جدّد الجرندي موقف تونس المتضامن قيادة وشعبا مع الشعب الليبي والداعم لحل سياسي للأزمة الليبية، واستعداد تونس التام لمؤازرة الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والأمن والرفاه للأشقاء الليبيين.

وفي ختام المكالمة، دعا وزير الخارجية الليبي نظيره التونسي لتأدية زيارة الى طرابلس في أقرب الآجال الممكنة لتعميق التشاور والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.