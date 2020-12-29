رئيس الجمهورية يتلقى التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للفترة 2016-2019

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي، الذي قدم له التقرير الأول للجنة للفترة 2016-2019 ، طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وينصّ الفصل 70 من هذا القانون الاساسي على أن اللجنة “تعد تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة”. كما ينص على ان تتولى لجنة مختصة لدى المجلس النيابي مناقشة هذا التقرير.

وقد تمت تسمية الكسيكسي، أواخر شهر أوت الماضي بأمر حكومي، على رأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتي تضم تركيبتها ممثلين عن 17 وزارة وقاضي تحقيق و3 خبراء.