بعد حصول سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص: البرلمان يوضح…

أكد مجلس نواب الشعب، في توضيح نشره اليوم الثلاثاء، أنه تم منح النائب سيف الدين مخلوف (كتلة إئتلاف الكرامة) جواز سفر خاص من قبل مصالح وزارة الداخلية، بناء على إذن بمهمة، لتمكينه من السفر في مهمة ذات علاقة بالنشاط البرلماني.

وأوضح البرلمان، أن تم توجيه دعوة شخصية للنائب المذكور، من قِبل الجمعية التونسية لضحايا التعذيب بجنيف، بصفته رئيسا للجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان، قصد المشاركة في لقاء حول موضوع العدالة الانتقالية من 21 الى 27 ديسمبر الجاري، مضيفا أنه يتم في هذه الحالة منح النواب جواز السفر الخاص.

واعتبر أن مشاركة النائب في المهمة المذكورة، لا تتطلّب موافقة مُسبقة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب، باعتبار أن الجهة الداعية هي التي تتكفل بنفقاتها، مشددا على أن جواز السفر الممنوح لمخلوف ليس جوازا ديبلوماسيا، ويعاد الى مصالح وزارة الداخلية بمجرد عودة صاحب المهمة الى أرض الوطن.

وأكدت أن إسناد جواز السفر الخاص إجراء معمول به من قبل مجلس نواب الشعب، ويتم على أساس مهمات في علاقة بوظائف النائب لتسهيل عمله، وقد سبق وأن تم تمكين عدد من النواب من مختلف الكتل من هذا الجواز.

يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرعبير موسي، أعلنت في بلاغ لها أمس الاثنين، أنها راسلت رئيس مجلس نواب الشعب، طالبة موافاتها بتوضيحات حول حصول النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص، بناء على إذن بمهمة صادر عن البرلمان، دون أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مكتب المجلس ودون صدور قرار منه يكلفه بأية مهمة بالخارج، في مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي.

وأضافت الكتلة في بلاغها، انها تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز الخطير، الذي يعتبر فسادا إداريا لا لبس فيه، وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب المذكور.

يشار الى أن وزارة الدّاخليّة، أوضحت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن جواز السّفر الذي تسلّمه مؤخرا أحد النواب (في اشارة الى النائب سيف الدين مخلوف)، هو جواز سفر خاصّ يسلّم لغاية إتمام مهمّة رسميّة خارج الوطن وليس جوازا ديبلوماسيا (تسلمه وزارة الشّؤون الخارجيّة)، مضيفة أن تسليم جواز السفر الخاص للنّائب المعني تم بناء على إذن بمأموريّة صادرعن الإدارة المعنيّة بالمهمّة.