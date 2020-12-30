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سوسة: 6 وفيات و105 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وإجمالي الاصابات يرتفع الى 9406 إصابة

2020/12/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية سوسة، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة، 105 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، بعد إخضاع 266 عينة للتحاليل المخبرية، ارتفع بموجبها إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 9406 إصابة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء، منها 9317 تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي.

وسجّلت الجهة، وفق ذات التحيين، كذلك، 6 وفيات جديدة، ليرتفع عدد المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا”، الى 307 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة، منها 299 حالة وفاة وقع تسجيلها إثر إعادة فتح الحدود.

وبلغ اجمالي عدد الذين اتموا فترة الحجر الصحي 7461 شخصا، علما وأن 1557 حاملا للفيروس مازالوا في حالة متابعة ومراقبة طبية.

واستقر عدد المصابين الذين تم ايواؤهم بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، اليوم الأربعاء، في حدود 73 مقيما بالمستشفيات، منهم 19 في حالة انعاش.

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