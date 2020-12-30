نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية سوسة *

سجّلت ولاية سوسة، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة، 105 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، بعد إخضاع 266 عينة للتحاليل المخبرية، ارتفع بموجبها إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 9406 إصابة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء، منها 9317 تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي.

وسجّلت الجهة، وفق ذات التحيين، 6 وفيات جديدة، ليرتفع عدد المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا”، الى 307 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة، منها 299 حالة وفاة وقع تسجيلها إثر إعادة فتح الحدود.

وبلغ اجمالي عدد الذين اتموا فترة الحجر الصحي 7461 شخصا، علما وأن 1557 حاملا للفيروس مازالوا في حالة متابعة ومراقبة طبية.

واستقر عدد المصابين الذين تم ايواؤهم بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، اليوم الأربعاء، في حدود 73 مقيما بالمستشفيات، منهم 19 في حالة انعاش.

ولاية باجة *

سجلت، ولاية باجة، يوم أمس الثلاثاء، حالة وفاة بالمستشفي الجهوي ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، لرجل يبلغ من العمر 82 سنة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في الجهة، الى 84 حالة وفاة.

وأثبتت التحاليل المخبرية المجراة أمس الثلاثاء، إصابة 17 شخصا بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، الى 2890 حالة.

وتتوزّع الإصابات الجديدة، على مدينة باجة (9 حالات)، ونفزة (حالتان)، ومجاز الباب (4 حالات)، وتستور (حالة واحدة) ، وعمدون (حالة واحدة).

وقاربت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة الـ88 بالمائة (87,79) بعد تعافي 2537 شخصا وخروجهم من الحجر الصحي.

ولاية مدنين *

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس منذ ظهوره في مارس الماضي، الى 143 وفاة، كما ارتفع عدد الإصابات الى 3568 إصابة، بعد تسجيل61 إصابة محلية جديدة، مقابل تطور عدد حالات الشفاء الى 2649، بتسجيل 77 حالة شفاء جديدة.

وجاءت من بين الإصابات الجديدة المسجلة، 3 اصابات في صفوف اعوان الصحة، وإصابتين لاطارات تربوية وفي صفوف التلاميذ، ما رفع عدد الاصابات الجملية في القطاع الصحي الى 164 اصابة، ولدى التلاميذ الى 149 اصابة، وفي صفوف الاطارات التربوية إلى 63 إصابة.

وتوزعت الاصابات الجديدة، الى 17 اصابة بحومة السوق، و12 ببن قردان، و11 بجرجيس، و6 بمدنين الجنوبية، و5 بمدنين الشمالية، و4 بكل من ميدون واجيم، واصابتين اثنين بسيدي مخلوف.

ولاية سليانة *

سجّلت ولاية سليانة، أمس الاثنين، حالتي وفاة و15 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 92 حالة، فيما بلغ العدد الجملي للإصابات 1680 إصابة.

وتخضع بالجهة، الى غاية يوم أمس الثلاثاء، 93 حالة نشيطة حاملة للفيروس للحجر الصحي الإجباري، فيما بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفيات المحلية 7 حالات، و9 حالات بالمستشفى الجهوي بسليانة، من بينهم حالة في قسم الإنعاش.

ولاية منوبة *

سجّلت ولاية منوبة، يوم أمس الثلاثاء، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، و43 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس الى 198 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 3424 إصابة، منها 2723 حالة تعافي، وذلك منذ بداية انتشار الوباء.

وتوجد بالجهة، حاليا، 503 حالات نشطة وناقلة للعدوى، منها 500 حالة تخضع لإجراء العزل الصحي الذاتي، و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (293 حالة)، وطبربة (158 حالة)، والمرناقية (10 حالات)، والجديدة والمرناقية (12 حالة) لكل منهما، ودوار هيشر (10 حالات)، ووادي الليل (09 حالات)، والبطان (07 حالات)، وبرج العامري (02 حالات).