سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة، و53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 15 حالة شفاء، وفق ما ذكره لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، محمد الزاهر الاحمدي.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد، الى 2592 إصابة مؤكدة، من بينها 104 حالات وفاة، و1860 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجهة حسب المعتمديات، الى معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ1134 إصابة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ362 إصابة، والسبالة بـ144 إصابة، والرقاب بـ200 إصابة، وجلمة بـ175 إصابة، وسيدي علي بن عون بـ94 إصابة، بئر الحفي بـ113 إصابة، المكناسي بـ96 إصابة، اولاد حفوز بـ97 إصابة، سوق الجديد بـ71 إصابة، المزونة بـ56 إصابة، ومنزل بوزيان بـ35 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ15 إصابة.