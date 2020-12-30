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الكاف: تسجيل حالة وفاة جديدة وارتفاع عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3745 حالة

2020/12/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء حالة وفاة جديدة و43 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة بتاريخ 28 ديسمبر الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 122 شخصا وعدد الإصابات الى 3745 حالة، وفق ما جاء في آخر تحيين للوضع الوبائي الذي نشرته ذات الإدارة على صفحتها الالكترونية

وأوضح رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي في تصريح ل(وات) أن عدد حالات التعافي من المرض بلغ 3341 شخصا، اي بنسبة شفاء قدرت بحوالي 92 بالمائة، واشار الى أن 39 شخصا يقيمون حاليا في المستشفيات، من بينهم 10 أشخاص في اقسام الانعاش

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